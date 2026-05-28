ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಯುಜಿಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಯುಜಿಡಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ (ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್) ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಮುಚ್ಚಳದ ಒಂದು ಭಾಗ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಾವೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಒಂದಡಿಯಷ್ಟು ತಗ್ಗು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೇಲೇಳುತ್ತಿವೆ.

ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯ ಆಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲೀ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇವುಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು.

ಕತ್ತಿಗೆ ನಾಗರಾಜ್, ಎಚ್.ಎಂ. ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್ ಕಡದಕಟ್ಟೆ, ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಗೌಡ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260528-43-1526518195