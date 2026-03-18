ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದ ‘ಸಂವಿಧಾನ’: ಅಶೋಕಕುಮಾರ್‌ ಪಾಳೇದ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದ 78 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಸಂವಿಧಾನ’ದ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಪಾಳೇದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗವು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬೆಳಕು’ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ವಾಕಥಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ’ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜೆನ್–ಝೀ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬುಡಮೇಲಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕಂಡಿವೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಪ್ಲವಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ‘ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ’ವೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳ ಮಾತೃ ಸಂವಿಧಾನ. 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.</p>.<p>‘12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಆಶಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಬಹುತ್ವ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ. ಆದರೂ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ, ಧೇಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ. 2047ಕ್ಕೆ ದೇಶವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ ಅವರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ವಾಕಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಬ್ಯೂರೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಟಿಪಿಎಂಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾಗವತ್, ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಂದಗೋಪಾಲ್, ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರ ಎಸ್.ಕೆ. ನೃಪತುಂಗ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಹೆಜ್ಜೆ </strong></p><p>‘ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯೋಣ– ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡು ದಾವಣಗೆರೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿದ ಅನೇಕರು ಮೊದಲೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಟೀ–ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಬಹುತೇಕರು ಹರ್ಷದಿಂದ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು.</p><p> ‘ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬೆಳಕು’ ಎಂಬ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಆರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜು ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹರಿಹರದ ಎಸ್ಜೆವಿಪಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ‘ವಾಕಥಾನ್’ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>