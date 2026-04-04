ಭಕ್ತಿ, ಕಾಯಕ ಒಂದಾದರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ

ಜಗಳೂರು: 'ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯು ಭಯ, ಬಯಕೆ, ಆಡಂಬರ ಅಥವಾ ಮೌಢ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಕಮ್ಮತ್ತಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಶಿಖರದ ಕಳಶಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲೆಸಲು ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರಗಳೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದಾದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳು ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೂತನ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೊದ್ಧಾರಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿರಲಿ. ನಾನು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಗೋಡು ಜಯಸಿಂಹ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ 101 ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ, ಸಾಹಿತಿ ಎನ್.ಟಿ. ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ, ಅಸಗೋಡು ಹಾಗೂ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>