ಜಗಳೂರು: ನೆಡುತೋಪು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಪ

'ಜಗಳೂರು:' 'ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ (ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಣ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಉಜ್ಜಿನಿ, ಗೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮೀನಿಗಾರಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನು ರಹಿತ ರೈತರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸಾರ ರೈತರು ಸೂಕ್ತ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಬಡ ರೈತರಿಂದ ಬಲವಂತದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನದ ಆಸೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅವು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ 30 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಪಹಣಿಯ ಕಲಂ 11ರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ, ಕಂದಾಯ, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ರೈತರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಿತಿನ್ ಬಲ್ಲವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ ಕಾನನಕಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಎಂ ಹೊಳೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜನಹಟ್ಟಿ ರಾಜು, ಸಹದೇವರೆಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೋಟೆ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಸತೀಶ್, ಗುಂಡಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್, ಬಾಲರಾಜ್, ಮಾರಪ್ಪ, ಮಲ್ಲೇಶ್, ನಾಗಪ್ಪ, ರಂಗಪ್ಪ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ