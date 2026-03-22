ಜಗಳೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಜಗಳೂರು: ಸಮೀಪದ ಜಗಳೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕರೆತಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ರಥದ ಗಾಲಿಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ನೂರಾರು ಜನ ಹಗ್ಗ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಬುಡ್ಡೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ಪಾದಗಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಉತ್ತುತ್ತಿಯನ್ನು ರಥದ ಕಳಶಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮುಕ್ತಿ ಬಾವುಟ ಹಗೂ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ