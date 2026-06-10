ಜಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ

<p>ಜಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚದುರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಸಕ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 62/1ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿದ್ದು, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಅವರು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ ಮನೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಒಳಗೊಂಡ ನವಗ್ರಾಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ’ ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಶಾಲೆ, ಚರಂಡಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಪಡೆದವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಹಟ್ಟಿ, ಹಾಡಿ ಹಾಗೂ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದಡಿ ನಿವೇಶನ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಡಿ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಸುಮಾ ನಾಯಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಪಿಡಿಒ ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಓಂಕಾರನಾಯ್ಕ, ಆರ್.ಐ.ಗಳಾದ ಕೀರ್ತಾಂಜನೇಯ, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶಗೌಡ, ಎಚ್.ಎಂ ವೀರೇಶ್, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಸಣ್ಣಸೂರಯ್ಯ, ಗೌಸ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಸೇರಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-43-1638138249</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>