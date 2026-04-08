ಹಾಲೇಕಲ್ಲು: ಜಂಗಿಕುಸ್ತಿ ಆಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ಜಟ್ಟಿಗಳು

<p>ಜಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಬಸವೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಂಗಿಕುಸ್ತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾಟೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸುದೇಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಹರಿಹರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ₹ 50,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಗರಡಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬರದನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-43-953265516</p>