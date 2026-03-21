ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ: ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಜಗಳೂರು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡುಕುರಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ 77 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲು ಅರಣ್ಯ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ, ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ 'ಕೊಂಡುಕುರಿ' ಸೇರಿ ಚಿಂಕಾರ (ಇಂಡಿಯನ್ ಗೆಜೆಲ್), ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು, ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ, ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು, ಕರಡಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆ, ಚಿರತೆ, ತೋಳ, ನವಿಲು, ಮೊಲ, ಕಾಡು ಹಂದಿ ಸೇರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಯುಗಾದಿ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆಗೆ ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಗಲು– ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲು ಕಾಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ 'ಕರಿ' (ಮಾಂಸದ ವಿಶೇಷ ಊಟ) ಹಬ್ಬದ ದಿನದವರೆಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪದ್ದತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಂಡುಕುರಿ ವನ್ಯಧಾಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕೊಂಡುಕುರಿ ಹತ್ಯೆ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.

ಕೊಂಡುಕುರಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ, ಯರ್ಲಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆಳಗೋಟೆ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಚೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 3 ದಿನ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಕಾಡು ಹಂದಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದು, ಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರರು ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರಳಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಐದಾರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕುರಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆಗೆ ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯದ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೈರ್ಗಳಿಂದ ಹಾಕಲಾಗುವ ಉರುಳು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಭಾರಿ ಕೊಂಡುಕುರಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಕಣವಿಹಳ್ಳಿ ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-43-479489904