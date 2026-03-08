ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಡಿ.ಕೆ. ವೇಲಾ ಸಲಹೆ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ</strong>: ಮಹಿಳೆಯರು ಕನಸುಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಡಿ.ಕೆ. ವೇಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>‘ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇಂದು ಕೇವಲ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಾಜವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p><p>‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದರು. ಸಮಾನ ವೇತನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಪಾಲಕರು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ತಂದೆಯ ಮೇಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಸಮಾನ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಎದುರು ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಕರ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಿಗದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾಗಿರಲು ಕುಟುಂಬವೂ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>‘ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ರೇಷ್ಮಾ ಎಚ್.ಕೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾವೀರ ಕರೆಣ್ಣವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ಬಿಇಒ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p> .<div><blockquote>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 8. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಹಕ್ಕು, ಸಾಧನೆ ಸ್ಮರಿಸಲು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ </blockquote><span class="attribution">ಟಿ.ಎನ್. ಕವಿತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ</span></div>