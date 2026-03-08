ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere

ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಡಿ.ಕೆ. ವೇಲಾ ಸಲಹೆ

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:58 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್‌ 8. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಹಕ್ಕು, ಸಾಧನೆ ಸ್ಮರಿಸಲು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ
ಟಿ.ಎನ್. ಕವಿತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
womens day
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT