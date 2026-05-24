ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ಸಮುದಾಯದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಏಳ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತರಳಬಾಳು ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹೊಳೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಹುತಾತ್ಮ ಕರ್ನಲ್ ರವಿಂದ್ರ ನಾಥ್ ಅವರ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ದೇಶ, ನಾಡು, ನುಡಿ, ಜಲ, ನೆಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ₹14 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಧನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ₹18 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ₹2 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದೆ. ₹3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಳೆ ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂಘದಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್.ಜಿ. ನಾಗನಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಕೀಲ ಎಚ್.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎನ್.ಎಲ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಚ್.ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವೀರೇಶ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಕುಮಾರ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಧು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ಮುಖಂಡರು, ಷೇರುದಾರರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>