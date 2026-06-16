ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ

<p>ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ‘ಏಳು ಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬುದೇ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ, ಮತಗಳೆನ್ನದೆ ಇಂತಹ ಸತ್ಸಂಗ ಸಾಮಿಪ್ಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದರೆ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕ’ ಎಂದು ಯಲವಗಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಯಲವಟ್ಟಿ ಗುರು ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಪಬ್ರಂಶಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಸಂಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ. ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಿದರೆ, ಸತ್ಸಂಗ ಮನ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಯಜ್ಞ, ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ತಪಗಳ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಃಶಾಂತಿ ಹೊಂದಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕ ಡಿ. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಣಿಬೆಳಕೆರೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಬೇದಾರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಿರಿಗೆರೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕವನ ಶ್ರೀ, ಕುಬೇರಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳ ಕಿರೀಟ ಪೂಜೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಗ್ರಾಮದ ದಿವಂಗತ ಮುರುಗೆಪ್ಪಗೌಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಡಿ.ರಾಜಪ್ಪ, ಕುಂಬಳೂರು ವಾಸು, ಮಾಳಗಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಎಂ.ಸಿದ್ದಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಾಡದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಚ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಹೊಸಮನಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-1026866525</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>