<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಗರದ ಸರ್ ಎಂವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಸ್. ಅವರು 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವೆಟರ್ನರಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಯೋಗ–ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಬಿ. ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸನ್ಸ್ (ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಗರದ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂ. ಸುಚಿತಾ ಅವರು 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಯೋಗ–ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಬಿ. ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ವೆಟರ್ನರಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಅಗ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾರೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಧಾರವಾಡದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಭು ಸಾಧನೆ.ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಮೊದಲ 10ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>