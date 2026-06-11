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ಸಿರಿಗೆರೆ: ಕೋಗುಂಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳು ದುಃಸ್ಥಿತಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ

ರಾಜಾ ಸಿರಿಗೆರೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 5:54 IST
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ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ.
ಬಿ. ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
SchoolEducationChitradurgaprotest

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