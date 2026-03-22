ಕುಳಗಟ್ಟೆ ರಥೋತ್ಸವ; ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ

ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಕುಳಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಣಮಗ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪನವರು, 'ಮುತ್ತಿನ ರಾಶಿ ಸುರೀದೀತು ಸಂಪು ಪರಾಕ್' ಎಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ (ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿ) ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮಳೆ– ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಳಗಟ್ಟೆ ರಥೋತ್ಸವ: ಸಮೀಪದ ಕುಳಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಸಂಜೆ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>28ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಕಳಿ, ಸಂಜೆ ಮುಳ್ಳು ಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಭಲೆ ಬಾನ ಸೇವೆ ಜರುಗಲಿವೆ. 29ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಣೇವು ಉತ್ಸವದ ಬಳಿಕ, ಮಾರುತಿ ಭಜನಾ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ನೀ ಎಂದೂ ನನ್ನವಳು' ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-43-1822323894</p>