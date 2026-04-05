ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡಿ: ಎಚ್‌.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ

ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಡಕುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅನುಕೂಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಹೇಳಿ ಕಾಗದ ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

'ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 105 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಚ್ಎಂಟಿ ಪುನಃಶ್ಚೇತನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ತೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.