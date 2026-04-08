ಕುಂಕುವ: ನೂರರಷ್ಟು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ

ಕುಂಕುವ (ನ್ಯಾಮತಿ): 'ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಕುವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡೆತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ ನೂರರಷ್ಟು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಜಿ.ಆರ್.ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಎಚ್.ವಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಆಂದೋಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಯ್ಯ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ, ಡಿಇಒ ಮಹೇಶರೆಡ್ಡಿ, ನೀರುಗಂಟಿ ಸುದೀಪ, ಜಿಕೆಎಂ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>