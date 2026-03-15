ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್: 6,818 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 6,818 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡವು. ಜೊತೆಗೆ 1.72 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿದವು. </p>.<p>ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 42,188 ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ಅದಾಲತ್ಗೆ 11,841 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ 37 ಜೋಡಿಗಳು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದವು. ರಾಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಂಪತಿ ನಿರ್ಧರಿದರು. </p>.<p>ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಸೂಲಾತಿ, ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ, ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳ್ಳತನ, ಪಾಲು ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ದಾವೆ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಪರಿಹಾರ ಜಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡವು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ₹13 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾತಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೋರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ 1,138 ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀರ್ಮಾನವಾದವು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾವೀರ ಕರೆಣ್ಣವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವೈಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳಿಂದಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿದೆ ಡಿ.ಕೆ. ವೇಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ </blockquote><span class="attribution">ಡಿ.ಕೆ. ವೇಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ </span></div>.<h2>ಒಂದುಗೂಡಿದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಜೋಡಿ</h2>.<p> ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಮಹದೇವಪ್ಪ-ಶಾಂತಿಲೀಲಾ ಮತ್ತು ರುದ್ರಪ್ಪ–ಕಲ್ಪನಾ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 30 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸುಮಾ ದಂಪತಿ ಒಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇವರ ಪುತ್ರಿ ವೈದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೂಡಿತ್ತು. ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ‘ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜು ಮತ್ತು ರೇಖಾ ದಂಪತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾಬಾಯಿ ದಂಪತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<h2>ಜಗಳೂರು: 8,197 ಪ್ರಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ</h2>.<p>ಜಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಸೇರಿ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ₹89.28 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ.</p><p>ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆರ್. ಚೇತನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ರಾಜಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್, ಎಫ್.ಡಿ.ಪಿ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ 221, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ, ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ 214 ಪ್ರಕರಣ, ಪಾಲು ವಿಭಾಗ 14 ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಸೇರಿ 480 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ₹ 89,28,350 ಮೊತ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ.</p><p>ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ.ಸ್.ಎನ್.ಎಲ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 7,717<br>ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ₹ 44,07,043 ಮೊತ್ತ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಿಯಾಗಬಲ್ಲ 480 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ 8,197 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮ್, ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಣಬೂರು ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಣಮಂತ ಬೈರಗೊಂಡ, ಜಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಎನ್.ಮಾರೆಪ್ಪ, ಅಸಗೋಡು ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>