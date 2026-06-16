ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪತ್ತೆ

ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:34 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:34 IST
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ಸಣ್ಣಕೆಂಚಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ

ಸಣ್ಣಕೆಂಚಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ

DavanagereraidCash seizedKarnataka Lokayukta

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