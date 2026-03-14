ಇಂಧನ ದುಬಾರಿ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ (ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್) ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ದರ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹ 20 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸುವ ಐದು ಬಂಕ್ಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದರೂ ಆಟೊಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಲಕರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಹೋಟೆಲ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ದುಡಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಟೊಗಳಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಆಟೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಟೊಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಧನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಪಿಜಿಯು 20 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರವರೆಗೆ 1 ಕೆ.ಜಿ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ₹ 58 ಇತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ದರ ಗಮನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ₹ 2–3 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಆಟೊಗೆ ನಿತ್ಯ ₹ 250 ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 3 ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಮಹೇಶ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ₹ 58ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೊ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ₹ 40 ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ದರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>‘ಆಟೊಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಆಟೊ ಇಂಧನ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ₹ 100ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಆಟೊವನ್ನು ಮನೆಯ ಎದುರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ</span></div>. <p><strong>ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಿಎನ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ</strong> </p><p>ಆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಿಎನ್ಜಿ (ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್) ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಪಿಎನ್ಜಿ (ಪೈಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್) ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ ಎಂಸಿಸಿ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ 1400 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬದಲಾಗಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಸುವ 5 ಬಂಕ್ಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಎನ್ಜಿಗೆ ₹ 84 ದರವಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಇದ್ದು ದರದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>