ಶುಕ್ರವಾರ, 1 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere

ನಿಮ್ನ ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಬಲರು ಅಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಮತಾಂತರ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮೇ 2026, 12:47 IST
Last Updated : 1 ಮೇ 2026, 12:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮರು ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ
‘ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತಾಂತರ ಆದವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಜಾತಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿವೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು.
ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಜಾತೀಯತೆಯ ಸೋಂಕು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು.
– ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠ
Religious conversionDavanagereCaste system

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT