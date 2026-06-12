ಕೆರೆಗಳ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರಾಘವ್ ಕರೆ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೆರೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಐಕಾಂತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಘವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಂ. ಯೋಗೀಶ್ ಮತ್ತು ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಎರೆಹಳ್ಳಿಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹರಿಹರದ ಜಬಿಉಲ್ಲಾ, ಯಶಸ್, ಬೀರಪ್ಪ, ಮಾರುತಿ, ನಾರಾಯಣಾಚಾರಿ, ಹಾಲೇಶ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಸಂತೋಷ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-43-1162642789</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>