ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಅಧಿಕ ಮಾಸಾಂತ್ಯ; ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ವಿವಿಧ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಬಳೂರು, ಕುಣಿಬೆಳಕೆರೆ ಆಂಜನೇಯ, ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಭೂತ, ಹರಿಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಗಣೇಶ, ನಾಗದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಬೀದಿಯ ಶಂಕರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ 33 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೀತಗಾಯನ, ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು 33 ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಉಂಡೆ, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ದಾನ ಮಾಡಿ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಅಪೂಪ (ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ) ದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-232819506</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>