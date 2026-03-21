ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸ್ವಾಗತ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ತಂಪುಗಾಳಿ ಹಿತಾನುಭವ ನೀಡಿತು.

ಬೆಳಗಿನ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಸವಿದ ಜನರು ಸಂಜೆ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಭೋರ್ಗರೆತ, ತಂಪು ವಾತಾವರಣದ ಹಿತಾನುಭವ ಪಡೆದರು.

ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿವಿಧೆಡೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಬಾಳೆ ತೋಟ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ.

ಕುಣಿಬೆಳಕೆರೆ, ಬೂದಿಹಾಳು, ಗುಳದಹಳ್ಳಿ, ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿತಾವರೆ, ಜಿ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಾರಾವ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಿರೆಹಾಲಿವಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. 3 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಬಗಳು ವಾಲಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಘರಾಜ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'₹ 6 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪರಿವರ್ತಕ ಬದಲಾವಣೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-43-718167824