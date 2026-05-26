ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಸರ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ 2.0 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘₹ 66 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಜಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 4,200 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಚ್ 2027ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಲ್ಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ’ ಎಂದು ಎಇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರೀಫ್ ಅಲಿ, ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಲೀಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಸಾಬೀರ್ ಅಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವು ದಾಗಿ ಪುರಸಭೆ ಜೆಇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುರಸಭೆಯು ₹ 44 ಲಕ್ಷ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಭೋವಿ ಶಿವು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‘ಮೊದಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಿ ನಂತರ ನೀಡೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವಸಾಹತುವಿನಲ್ಲಿ 30x30 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಣ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಾಬೀರ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ದಾದಾಪೀರ್ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ, ಜನರೇಟರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪುರಸಭೆಗೆ 2 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆ ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಭಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-43-1740335085</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>