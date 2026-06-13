ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ವಿಳಂಬ, ನಾಗರಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಶಿಫಾರಸು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಾಗರಿಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಾಗರಿಕರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಲು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾರೂನ್ ಆಖ್ತರ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆದು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸರ್ವರ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸವೆಯುವ ತನಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಬೀದಿ ದೀಪ ಹಾಕಿಸುವುದು, ಪಂಪ್ ರಿಪೇರಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚಕ್ ಬಂದಿ, ಅಳತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಚ್. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವೆಡೆ 2 ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಗರಿಕರು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಹಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮೊಹ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್, ಶಾಹ್ ಅಬ್ರಾರ್, ನಾಗರಿಕರಾದ ಆಸೀಫ್, ಸಮೀಉಲ್ಲಾ, ಅಬ್ಬು, ಅಜ್ಜು, ವಕೀಲ ಚಂದ್ರು, ತೌಫೀಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್. ಎಸ್, ಉಮೇಶ್, ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಿವರಾಜ್, ಪರಶುರಾಮ್, ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗರಾಜ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-43-775105044</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>