ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಬಿರು ಮಳೆಗೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಣಿಬೆಳೆಕೆರೆ, ಜಿಗಳಿ ಹೊರ ವಲಯದ ಯಲವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳು, ಆದಾಪುರ, ನಿಟ್ಟೂರು, ಸಂಕ್ಲೀಪುರ, ಗುಳದಹಳ್ಳಿ, ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಿರುವ ಭತ್ತ ತುಂಡಾಗಿ ನೆಲದ ಪಾಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ರಾಶಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಕೆಳಭಾಗ ನೆನೆದು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿದೆ. ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೇ ಭತ್ತವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ ಕಾವು ಬಂದು ಮೊಳಕೆಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಭತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಒಕ್ಕಲು ಮುಂದೂಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>