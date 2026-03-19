ರಂಜಾನ್‌– ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ| ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಡಿಕೆ: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಕಾಯುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಾರಿ ಬರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇರುವವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಾಗ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ವರ್ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು.

'ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ವಿತರಣೆ: 'ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗುರು ರೇಣುಕಾ ಇಂಡೇನ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕ ಬಿ.ಎಂ. ಜಗನ್ನಾಥಸ್ವಾಮಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನ್ಯಾಮತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಹನ, ಚಾಲಕ, ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇ– ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದವರು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್, ವಿಚಾರಣೆ, ವಿತರಣೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.