ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
davanagere
ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಎಇಇ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಎಸೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
protest

