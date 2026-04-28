‘ಉರುಸ್‌–ಗಂಧ; ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಪಾಡಿ’

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: 'ಉರುಸ್ ಹಾಗೂ ಗಂಧದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಪಾಡಿ' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಸುರೇಶ್ ಸಗರಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ಧ, ಡಿಜೆ, ಅಸಭ್ಯ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪುರಸಭೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಬೀದಿ ಬದಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಏ. 30ಕ್ಕೆ ಕವ್ವಾಲಿ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾರೂನ್ ಅಖ್ತರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಆಸೀಫ್, ಶೋಯಬ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಇಕ್ಬಾಲ್, ಜಬೀಉಲ್ಲಾ, ಬಾಷಾ, ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>