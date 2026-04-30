ಉರುಸ್:‌ ವೈಭವದ ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಉರುಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಂಧ (ಸಂದಲ್) ಮೆರವಣಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪೂಜಿಸಿ ಪಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯೋಜಕರು ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ದರ್ಗಾ ಷರೀಫ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಧೂಪದ ಸುವಾಸನೆ ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ, ಫಕೀರರ ಪವಾಡ, ಖಂಜರ ನಿನಾದ, ವಾದ್ಯವೃಂದ, ಯುವಕರ ನೃತ್ಯ, ಖುರಾನ್ ಪಠಣೆ ಜನಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಉರುಸ್ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಭರಾಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಿಪಿಐ ಸುರೇಶ್ ಸಗರಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾರೂನ್ ಅಖ್ತರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕವ್ವಾಲಿ ಇಂದು: ದರ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏ. 30ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕವ್ವಾಲಿ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-43-892804058</p>.