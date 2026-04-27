‘ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು’

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: 'ಪೋಷಕರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅರೇಮಾದನಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೀಠದ ಶಿವಸುಜ್ಞಾನತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ 29ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರೆಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಪೀಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜ್ಞಾನಘನ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು, ವಡ್ನಾಳ್ ಕಾಶೀಮಠದ ಶಂಕರಾತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್. ವೀರಾಚಾರ್, ಮೌನೇಶ್ವರಚಾರ್, ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್, ಶಿರಿಸಾಚಾರ್, ರವೀಂದ್ರಾಚಾರ್, ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತಿ ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ 32 ವಟುಗಳಿಗೆ ಉಪನಯನ ನಡೆಯಿತು, 2 ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>