ಕುಂದು–ಕೊರತೆ: ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೇ ಬಸ್‌ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದ್ದರೂ, ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆಯಾದೊಡನೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಹೊರಟಿರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಹೋಗುವವರು ಬಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರಿ ಲಗೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಧಾವಿಸುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>