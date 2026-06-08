ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ರಂಗನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ, ನಮಕ, ಚಮಕ ಪಠಣ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ‘ನಿತ್ಯ ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ರುದ್ರಪಠಣ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ವೇದ ಪಂಡಿತ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥಾಶ್ರಮದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಭಗವಾನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಮಹಂಸರ 75ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಪೂರ್ವ ಅತಿರುದ್ರ ಪಠಣಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಲಘುರುದ್ರ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರ, ಅತಿ ರುದ್ರ, ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ನಮಕ, ಚಮಕ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಗುರು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ, ಉಚ್ಛಾರದ ಲೋಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಠಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರುಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ವ್ಯಾಸಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ರುದ್ರ, ನಮಕ ಹಾಗೂ ಚಮಕ ಪಠಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷಹೋಮ ಜರುಗಿತು. ಶಂಕರಲಿಂಗ ಭಗವಾನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಮೂಲ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಂಕರಲಿಂಗ ಭಗವಾನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಮಹಂಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-43-209899003</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>