ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು | ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್.‌ ಶಿವಶಂಕರ್

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: 'ಗಾಳಿ– ಮಳೆಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುವಂತೆ' ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸೋಮವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಮೀಪದ ದೇವರಬೆಳೆಕೆರೆ, ಕುಣಿಬೆಳೆಕೆರೆ, ನಂದಿತಾವರೆ, ಎರೆಬೂದಿಹಾಳು, ಸಂಕ್ಲೀಪುರ ಗುಳದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ರೈತರಾದ ಜಿ.ವೀರಪ್ಪ, ಶಂಭಣ್ಣ, ಯು. ಸುರೇಶ್, ಎಂ. ಪ್ರವೀಣ್, ಸಂಗಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆ. ಮುರುಗೇಶ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಶಿವಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-43-1539002199