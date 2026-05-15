ಉದ್ಯಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪುರಸಭೆ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಪಟ್ಟಣದ 23ನೇ ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಉದ್ಯಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅಮೃತ್ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮೃತ್ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡೇ ನಲ್ಮ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಗಿಡಗಂಟಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಕಂದಾಯಾ ಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ ಕಟ್ಟೀಮನಿ, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಾಗರಾಜ್, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅವಿನಾಶ್, ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ರೂಪಾ, ರುಕ್ಸಾನಾ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಎಚ್. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, '₹10 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ವೇಳೆಗೆ ಹಸೀರಿಕರಣ, ಆಟೋಪಕರಣ, ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ದುರಸ್ತಿ, ಹಸಿರು ಹಾಸು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಏಕಾಏಕಿ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ನಾಗರಿಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉದ್ಯಾನ ಕಾಪಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>