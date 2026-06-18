ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ನಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ

<p>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಭಾಗದ ಭದ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಯು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವ ತಿಪ್ಪೆಯಂತಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲೆಯ ದಂಡೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೋಳಿ ಪುಕ್ಕ, ಕಸ–ಕಡ್ಡಿ, ರದ್ದಿ ಪೇಪರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ ಹಾಕಿದ್ದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೇಳುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬಹುದು.</p>.<p>– ನೊಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರು, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-292172705</p>