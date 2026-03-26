ಕೃಷಿ ಸವಾಲುಗಳ ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ

<p>ಮಾಯಕೊಂಡ: ‘ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರೈತರು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಭೀಕ್ಷರಾಗುವತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿಯಾವುಲ್ಲ ಕೆ. ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹೆದ್ನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಸುಭೀಕ್ಷವಾಗಿ ದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರ ಬೆಳೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ, ಕೊಳೆ ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲು ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಸಾವಯವದತ್ತ ಸಾಗಿ. ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸಾವಯವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಸವನಗೌಡ, ದೂರದರ್ಶನ ಅಧಿಕಾರಿ ನೂರ್ ಸಮನ್ ಅಬಲಗೆರೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮುರಿಗೇಶಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯ ರುದ್ರೇಶ್, ಹೆದ್ನೆ ಗೌಡ್ರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಬೀರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ನೆ, ಮಾಯಕೊಂಡ, ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-43-1683687347</p>