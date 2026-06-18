ಮಾಯಕೊಂಡ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

<p>ಮಾಯಕೊಂಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ.ಸಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬುಧವಾರ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಜಿ.ಬಿ, ಮಾಲತೇಶ ಎಂ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಡೂರ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ವಗ್ಗಪ್ಪರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎನ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ರುದ್ರೇಶ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸಾಹುಕಾರ ಮುರುಗೇಶ್, ಕಂದಗಲ್ ರೇವಣ್ಣ, ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-385927312</p>