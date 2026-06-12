ಮಾಯಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ರೈತರು, ಗೊಂದಲ

<p>ಮಾಯಕೊಂಡ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರೈತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲೋಡ್ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ರೈತರು, ಗೊಬ್ಬರದ ಲಾರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಯಿತು. ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಲೋಡ್(15 ಟನ್ ) ಒಟ್ಟು 300 ಚೀಲ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ ಎರಡು ಚೀಲದಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಖಾಸಗಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದುಬಾರಿ ದರ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಭೀಮರಾಜ್, ನಾಗರಾಜ್, ನಟರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಭು, ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಮಾಲತೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-43-952864864</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>