ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಫೋನ್‌ ಕರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್‌

ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:02 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:02 IST
ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್‌, ಕರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
