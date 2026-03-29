ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಪೊರಕೆ ಹಾಗೂ ಬಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, 'ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಆ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್, 'ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೇ ಬರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ, ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರೇ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ರ್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಪೊರಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಳ್ತಟ್ಟಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಿಂದಿಸಿದರು. 'ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಸೆದ ಶೂ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಬಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದವರೆಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ಗೆ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಚಪ್ಪಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಇಡೀ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ — ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ

ಚಪ್ಪಲಿ ತೋರಿಸುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್...

'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತೊಡೆ ತಟ್ಟುವಾಗ ತೊಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ನನಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಪೊರಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ' ಎಂದರು. '10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಸಂಸದರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಾಲ್ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.