ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere

ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ 14ರಂದು

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಡಿ.ಕೆ. ವೇಲಾ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:30 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Lok Adalat
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT