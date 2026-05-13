ನೀಟಾಗಿ ನಡೆಯದ ‘ನೀಟ್‌’.. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ..

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಎನ್ಟಿಎ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ 

ಎಸ್.ಜೆ.ಶ್ರೀಧರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ಎಂವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು