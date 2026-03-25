ಬುಧವಾರ, 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಎಲ್‌ಪಿಜಿ,ಪೆಟ್ರೋಲ್‌,ಡೀಸೆಲ್‌ಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ;ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ:ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:47 IST
ಗ್ಯಾಸ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎದುರು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ಕಾಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
