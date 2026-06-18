ನ್ಯಾಮತಿ ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ; ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿ

<p>ನ್ಯಾಮತಿ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಇರುವ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಒಳಗಡೆ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ತಂಗುದಾಣದ ಪರಿಸರ ಹಾಳುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ತಂಗುದಾಣದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಳಗಿನ ಪರಿಸರ ಬೇಸರ ತರುವಂತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಅಂಟಿಸಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ತಂಗುದಾಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.</p>.<p>– ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ನ್ಯಾಮತಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-326360575</p>