ನ್ಯಾಮತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ

<p><strong>ನ್ಯಾಮತಿ</strong>: ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ತಂಪನ್ನೆರೆದಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿನಕೋವಿ ಮತ್ತು ಕುರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಗಾಳಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೈತರ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚೀಲೂರು, ಬೆಳಗುತ್ತಿ ಹೋಬಳಿ, ಸವಳಂಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಳಿ– ಮಳೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಚೀಲೂರು, ಗೋವಿನಕೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.