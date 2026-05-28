ನ್ಯಾಮತಿ | ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಕೀಳುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು

'ನ್ಯಾಮತಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಲೂರು, ಗೋವಿನಕೋವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಲು ಯತ್ನಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ನ್ಯಾಮತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚೀಲೂರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಚೀಲೂರು ಕಡದಕಟ್ಟೆ, ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೋವಿನಕೋವಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೇರಳೆ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಈಗ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 11 ಕೆ.ವಿ. ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದುಹೋಗಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಣ್ಣು ಕೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವು 11 ಕೆ.ವಿ. ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮರ ಏರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೂ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ