ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ: ಭಿಕ್ಷುಕ ಸಾವು

ನ್ಯಾಮತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ವಾಹನವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ ಭಿಕ್ಷುಕರೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂದಾಜು 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲೆದಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಾಹನವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ನ್ಯಾಮತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಐ ಎನ್.ಎಸ್. ರವಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್: 'ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಿಕ್ಷುಕನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಲಬಾಳು ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>