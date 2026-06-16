ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ನ್ಯಾಮತಿ: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಬಿಐ) ನಡೆದ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ನೈಜ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ, ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಹಾಕದೆ ಅಸಲು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಪತ್ತೆಯಾಗದ ವಾರಸುದಾರರ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವೇಟ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೋಮವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಡವಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂಗಾರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನೈಜ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾವಿಸಿ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು, ನೆಟ್ವೇಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಂಟರ್ ತೆಗೆದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಂಗಾರ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಂಗಾರ ಸಿಗದ ನೈಜ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ನೆಟ್ವೇಟ್ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜನಾರ್ದನ ಕೋಟಾ, ಕೆ.ಸುರೇಶ, ಬಿ. ಅಮಿತ್ಕುಮಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆ ಎಸ್ಬಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಪಿಐ ಎಚ್.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-43-1043153727</p>