ಧರೆಗುರುಳಿದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು

ನ್ಯಾಮತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 25 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು, ಎರಡು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮರ ಹಾಗೂ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ 100 ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಪ್ಪ, ಸತೀಶ, ಸಾಲಬಾಳು ಗಡಿಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಭೋಜರಾಜಪ್ಪ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಫಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ದೊಡ್ಡೆತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೆಲವರ ಮನೆಗಳ ಚಾವಣಿಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.</p>.<p>ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಮತಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಆರ್. ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸವಳಂಗ ವೃತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>